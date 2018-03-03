Гигантские НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев

Материалы были оправлены любителями, заметившими объект в форме черного треугольника, скользивший по Луне, после чего он стал менять свое положение, не поднимаясь при движениях в воздух. Затем аналогичные фото прислал человек, работающий главой корпоративного флота в Техасе.НЛО недолго находился на поверхности и позировал перед телескопами, предпочитая быстро исчезнуть с поля зрения людей. Эксперты предполагают, что он находится в подземных сооружениях, после чего пользователи сетей выразили разное мнение. Люди не сомневаются, что пришельцы решили положить конец существованию землян, хотя скептики считают технологии обычной игрой теней.