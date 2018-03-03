Гигантские НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев
Исследователи опубликовали в сетях новые материалы, показавшие гигантские НЛО на поверхности спутника Земли. Они не сомневаются, что пришельцы превратили его в свою внеземную базу.
Материалы были оправлены любителями, заметившими объект в форме черного треугольника, скользивший по Луне, после чего он стал менять свое положение, не поднимаясь при движениях в воздух. Затем аналогичные фото прислал человек, работающий главой корпоративного флота в Техасе.
НЛО недолго находился на поверхности и позировал перед телескопами, предпочитая быстро исчезнуть с поля зрения людей. Эксперты предполагают, что он находится в подземных сооружениях, после чего пользователи сетей выразили разное мнение. Люди не сомневаются, что пришельцы решили положить конец существованию землян, хотя скептики считают технологии обычной игрой теней.
Материалы были оправлены любителями, заметившими объект в форме черного треугольника, скользивший по Луне, после чего он стал менять свое положение, не поднимаясь при движениях в воздух. Затем аналогичные фото прислал человек, работающий главой корпоративного флота в Техасе.
НЛО недолго находился на поверхности и позировал перед телескопами, предпочитая быстро исчезнуть с поля зрения людей. Эксперты предполагают, что он находится в подземных сооружениях, после чего пользователи сетей выразили разное мнение. Люди не сомневаются, что пришельцы решили положить конец существованию землян, хотя скептики считают технологии обычной игрой теней.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:50