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Специалисты из Австралии печатают взрывчатку

В Австралии специалисты планируют начать создание технологии, которая будет печатать настоящую взрывчатку. Данной разработкой будут заниматься компании DST и DefendTex.

Специалисты рассказали, что собираются вывести свое творение на стадию планового производства к 2020 году. Правительство страны такую идею поддерживает, ведь благодаря новой разработке можно повысить оборону территории.
Специалисты из Австралии печатают взрывчатку

Известно, что подобный проект по производству взрывчатки посредством трехмерной печати уже был создан в США. На данном этапе производство взрывчатки таким способом только тестируется, поэтому говорить о массовом производстве еще рано. Есть вероятность, что в будущем использование аналогичных технологий будут использоваться для экипировки солдат.

Для того чтобы распечатать взрывчатку с помощью трехмерной печати ученые задействовали несколько технологий. Самой главной из них стало – металлическое лазерное спекание, после которого начиналась отливка в восковые формы. Известно, что на данный момент все тестирования проходят успешно.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 22:10
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