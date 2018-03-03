Специалисты из Австралии печатают взрывчатку

Специалисты рассказали, что собираются вывести свое творение на стадию планового производства к 2020 году. Правительство страны такую идею поддерживает, ведь благодаря новой разработке можно повысить оборону территории.Известно, что подобный проект по производству взрывчатки посредством трехмерной печати уже был создан в США. На данном этапе производство взрывчатки таким способом только тестируется, поэтому говорить о массовом производстве еще рано. Есть вероятность, что в будущем использование аналогичных технологий будут использоваться для экипировки солдат.Для того чтобы распечатать взрывчатку с помощью трехмерной печати ученые задействовали несколько технологий. Самой главной из них стало – металлическое лазерное спекание, после которого начиналась отливка в восковые формы. Известно, что на данный момент все тестирования проходят успешно.