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Поклонники в восторге от нового образа Эвелины Бледанс

После возвращения домой Эвелина Бледанс решила сделать фотосессию и опубликовала снимки в Instagram. Поклонники были в восторге от нового образа ведущей и даже простили ей использование фотошопа.

Звезда решила выбрать для макияжа естественные цвета, подчеркивающие спортивную одежду. Она тоже показала фанатам обнаженные части своей фигуры, но люди пришли в восторг от свежего и чувственного вида Эвелины Бледанс. Они назвали ее молодой девушкой, отличающейся от дамы на снимках, сделанных во время отдыха.

Поклонники в восторге от нового образа Эвелины Бледанс


Пользователи сетей отметили, что с фотошопом получился небольшой перебор, но эти нюансы не видны на фоне профессиональных кадров, вызывающих приятные эмоции. Сейчас поклонников устроила фигура артистки и наряды, подобранные со вкусом, так что сюжет за короткое время собрал множество позитивных сообщений.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:20
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