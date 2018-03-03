Поклонники в восторге от нового образа Эвелины Бледанс

Звезда решила выбрать для макияжа естественные цвета, подчеркивающие спортивную одежду. Она тоже показала фанатам обнаженные части своей фигуры, но люди пришли в восторг от свежего и чувственного вида Эвелины Бледанс. Они назвали ее молодой девушкой, отличающейся от дамы на снимках, сделанных во время отдыха.Пользователи сетей отметили, что с фотошопом получился небольшой перебор, но эти нюансы не видны на фоне профессиональных кадров, вызывающих приятные эмоции. Сейчас поклонников устроила фигура артистки и наряды, подобранные со вкусом, так что сюжет за короткое время собрал множество позитивных сообщений.