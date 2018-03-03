Поклонники в восторге от нового образа Эвелины Бледанс
После возвращения домой Эвелина Бледанс решила сделать фотосессию и опубликовала снимки в Instagram. Поклонники были в восторге от нового образа ведущей и даже простили ей использование фотошопа.
Звезда решила выбрать для макияжа естественные цвета, подчеркивающие спортивную одежду. Она тоже показала фанатам обнаженные части своей фигуры, но люди пришли в восторг от свежего и чувственного вида Эвелины Бледанс. Они назвали ее молодой девушкой, отличающейся от дамы на снимках, сделанных во время отдыха.
Пользователи сетей отметили, что с фотошопом получился небольшой перебор, но эти нюансы не видны на фоне профессиональных кадров, вызывающих приятные эмоции. Сейчас поклонников устроила фигура артистки и наряды, подобранные со вкусом, так что сюжет за короткое время собрал множество позитивных сообщений.
Звезда решила выбрать для макияжа естественные цвета, подчеркивающие спортивную одежду. Она тоже показала фанатам обнаженные части своей фигуры, но люди пришли в восторг от свежего и чувственного вида Эвелины Бледанс. Они назвали ее молодой девушкой, отличающейся от дамы на снимках, сделанных во время отдыха.
Пользователи сетей отметили, что с фотошопом получился небольшой перебор, но эти нюансы не видны на фоне профессиональных кадров, вызывающих приятные эмоции. Сейчас поклонников устроила фигура артистки и наряды, подобранные со вкусом, так что сюжет за короткое время собрал множество позитивных сообщений.