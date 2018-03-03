Власти Польши оценили долг Германии по репарациям в 850 млрд долларов

Аркадиуш Мулярчик, глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций согласился с тем, что эта сумма – огромная, но оправданная. Она основывается на валоризации послевоенного отчета о польских потерях: разрушенных населенных пунктах, промышленности, инфраструктуре.Мулярчик также заявил о наличии всех оснований требовать выплат компенсаций и от России. Но удовлетворение требований от Германии выглядит намного реалистичней, поскольку, по словам Мулярчика, Россия не придерживается международного права.