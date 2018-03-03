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Муж Марины Кравец полностью ей доверяет и не терзает ее ревностью

В семье Марины Кравец царит полная идиллия и доверие в отношениях.

Муж Марины Кравец полностью ей доверяет и не терзает ее ревностью


Марина Кравец начинала свою карьеру в команде КВН «ИГА». Юмориста стала постоянным резидентом Comedy Club восемь лет назад. Марина всегда работала в окружении большого количества мужчин, но завоевать расположение красотки смог ее сокурсник Аркадий Водахов. Официально пара оформила свои отношения в 2013 году.

Марина рассказала, что со многими резидентами она знакома уже много лет. Супруг также всех хорошо знает, поэтому в их семье не бывает недопонимания на эту тему. На страничке девушки большое количество фотоснимков с коллегами, но ее мужа это совершенно не беспокоит и он всецело ей доверяет, не ревнует и ни в чем не подозревает.

Залогом крепких семейных отношений Кравец считает схожесть взглядов и похожие интересы, ведь им всегда есть о чем поговорить на досуге. Знаменитость призналась, что ее возлюбленный не часто радует ее подарками. Немного ранее у них был договор, что на каждый праздник супруг ей будет дарить пакетик чипсов, ведь для нее это самый классный подарок.

Даже на крупные праздники она не просит цветов, машин, квартир и дорогих подарков, а только заветный пакетик. Хотя вечером супруги могут устроить романтический ужин.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:12
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