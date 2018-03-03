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Редкий мотоцикл Lamborghini 1980-х годов выставили на продажу за 90 000 фунтов

Редкий мотоцикл Lamborghini восьмидесятых годов выставили на продажу за 90 000 фунтов. Владелец отмечает, что мотоцикл проехал 900 миль, а потом хранился в гараже.

Редкий мотоцикл Lamborghini 1980-х годов выставили на продажу за 90 000 фунтов

Мотоцикл с названием Boxer выпустили в небольшой серии. Из-за этого его сейчас трудно встретить даже в рамках вторичного рынка. Он визуально схож по обвесу и формам с суперкаром V12. Техника имеет оранжевый цвет и фирменную панель приборов. Модель приобрели сразу после премьеры. Продажу мотоцикла осуществляет аукцион H & H Classics, установивший на него фиксированную стоимость. Если площадкой не будет найден покупатель, завтра пройдут торги с начальной ценой в 40 000 фунтов. В аукционе зарегистрировались больше 20 желающих купить раритетное транспортное средство.

В мотоцикле работает мотор на 130 л.с. Максимальная скорость его составляет 160 миль/час. По словам владельца, транспортное средство пребывает в хорошем состоянии, обладает всеми соответствующими документами.
Технологии / Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:40
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