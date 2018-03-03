Ученый Митио Каку рассказал о жизни колонистов на Марсе
Известный ученый Митио Каку, являющийся автором многих книг, во время беседы с журналистами рассказал о жизни колонистов на Марсе. Он также отметил, что гибель нашей планеты неизбежна.
Причиной катастрофы кроме природных процессов станут технологии, созданные людьми, но в результате научного прогресса добровольцы смогут оправиться на планету. Это не относится ко всему населению Земли, потому что его просто невозможно доставить туда с помощью космических кораблей.
Однако, выжившие и адаптирующиеся к новым условиям поселенцы, смогут поработать над атмосферой Марса, сделав ее пригодной для существования. Потом на небесном теле будут проводиться новые олимпийские соревнования, а также объект станет лучшим местом для балета. В любую точку галактики люди попадут во время использования лазера. Человеческое сознание при применении данной технологии способно осуществить путешествие, заложив основы для будущей миграции.
Причиной катастрофы кроме природных процессов станут технологии, созданные людьми, но в результате научного прогресса добровольцы смогут оправиться на планету. Это не относится ко всему населению Земли, потому что его просто невозможно доставить туда с помощью космических кораблей.
Однако, выжившие и адаптирующиеся к новым условиям поселенцы, смогут поработать над атмосферой Марса, сделав ее пригодной для существования. Потом на небесном теле будут проводиться новые олимпийские соревнования, а также объект станет лучшим местом для балета. В любую точку галактики люди попадут во время использования лазера. Человеческое сознание при применении данной технологии способно осуществить путешествие, заложив основы для будущей миграции.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30