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Ученый Митио Каку рассказал о жизни колонистов на Марсе

Известный ученый Митио Каку, являющийся автором многих книг, во время беседы с журналистами рассказал о жизни колонистов на Марсе. Он также отметил, что гибель нашей планеты неизбежна.

Причиной катастрофы кроме природных процессов станут технологии, созданные людьми, но в результате научного прогресса добровольцы смогут оправиться на планету. Это не относится ко всему населению Земли, потому что его просто невозможно доставить туда с помощью космических кораблей.

Ученый Митио Каку рассказал о жизни колонистов на Марсе


Однако, выжившие и адаптирующиеся к новым условиям поселенцы, смогут поработать над атмосферой Марса, сделав ее пригодной для существования. Потом на небесном теле будут проводиться новые олимпийские соревнования, а также объект станет лучшим местом для балета. В любую точку галактики люди попадут во время использования лазера. Человеческое сознание при применении данной технологии способно осуществить путешествие, заложив основы для будущей миграции.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30
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