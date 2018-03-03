Ученый Митио Каку рассказал о жизни колонистов на Марсе

Причиной катастрофы кроме природных процессов станут технологии, созданные людьми, но в результате научного прогресса добровольцы смогут оправиться на планету. Это не относится ко всему населению Земли, потому что его просто невозможно доставить туда с помощью космических кораблей.Однако, выжившие и адаптирующиеся к новым условиям поселенцы, смогут поработать над атмосферой Марса, сделав ее пригодной для существования. Потом на небесном теле будут проводиться новые олимпийские соревнования, а также объект станет лучшим местом для балета. В любую точку галактики люди попадут во время использования лазера. Человеческое сознание при применении данной технологии способно осуществить путешествие, заложив основы для будущей миграции.