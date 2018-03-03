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В Техасе на кладбище городка Аврора обнаружена могила пришельца

Американские исследователи обнаружили в Техасе могилу пришельцев. Она находится на кладбище небольшого городка Аврора и связана с событиями 1897 г.

В Техасе на кладбище городка Аврора обнаружена могила пришельца


Тогда объект врезался в мельницу фермера, после чего рухнул на землю, а жители заметили в обломках НЛО тело серого гуманоида. Они решили похоронить его по христианским обычаям, но части внеземного корабля исчезли. На камне надгробия есть изображение летающей тарелки, а также это место имеет аномальные особенности.



Возле него быстро растут деревья и кусты, а также могут подниматься в воздух небольшие камни или песок. Ночами над захоронением вспыхивает голубоватый свет, который потом уносится в небо, а люди любят оставлять тут монеты для успеха в делах. Плиту неоднократно похищали любители древностей, но она всегда непонятным образом возвращалась назад. Эксперты выяснили, что в то время сотни НЛО носились над штатом, но после аварии их больше никто не видел.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40
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