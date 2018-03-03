В Техасе на кладбище городка Аврора обнаружена могила пришельца

Тогда объект врезался в мельницу фермера, после чего рухнул на землю, а жители заметили в обломках НЛО тело серого гуманоида. Они решили похоронить его по христианским обычаям, но части внеземного корабля исчезли. На камне надгробия есть изображение летающей тарелки, а также это место имеет аномальные особенности.Возле него быстро растут деревья и кусты, а также могут подниматься в воздух небольшие камни или песок. Ночами над захоронением вспыхивает голубоватый свет, который потом уносится в небо, а люди любят оставлять тут монеты для успеха в делах. Плиту неоднократно похищали любители древностей, но она всегда непонятным образом возвращалась назад. Эксперты выяснили, что в то время сотни НЛО носились над штатом, но после аварии их больше никто не видел.