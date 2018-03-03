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На панораме “Google” был замечен фантом ребенка в штате Индиана

В сетях был опубликован снимок, сделанный американцем из штата Индиана. Житель города Лоренс во время просмотра панорамы “Google” заметил фантом ребенка, стоящий возле дома его предков.

Сначала человек не обратил особого внимания на темную фигуру, стоящую за забором, но потом решил немного увеличить сюжет и был шокирован увиденным зрелищем. Полупрозрачный силуэт был окутан темной дымкой, а также имел зеленоватую кожу и темные глаза без признаков жизни.

На панораме “Google” был замечен фантом ребенка в штате Индиана


Американец испугался призрака малыша и даже подумал о других существах, приходящих на планету из других миров. Он не сомневается в реальности загробной жизни, только не хочет выглядеть аналогичным образом после кончины. Скептики предположили, что это могли быть просто декорации к Хэллоуину, хотя остальные пользователи сетей не разделили их мнение.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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