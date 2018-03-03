На панораме “Google” был замечен фантом ребенка в штате Индиана

Сначала человек не обратил особого внимания на темную фигуру, стоящую за забором, но потом решил немного увеличить сюжет и был шокирован увиденным зрелищем. Полупрозрачный силуэт был окутан темной дымкой, а также имел зеленоватую кожу и темные глаза без признаков жизни.Американец испугался призрака малыша и даже подумал о других существах, приходящих на планету из других миров. Он не сомневается в реальности загробной жизни, только не хочет выглядеть аналогичным образом после кончины. Скептики предположили, что это могли быть просто декорации к Хэллоуину, хотя остальные пользователи сетей не разделили их мнение.