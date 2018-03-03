Настасья Самбурская рассказала, почему не общается с родственниками

Самбурская, поведала, что росла в бедной семье. Когда Настасье было пять лет, её отца посадили в тюрьму. Мама работала на рынке, из-за этого семья на всём экономила. Актриса вспоминает, что она могла делать всё что угодно, так как её никто не воспитывал, и она была предоставлена полностью только сама себе. Но не только безразличие родных обижает Настасью. Артистка призналась, что подвергалась домашнему насилию, после чего девушка сбежала из дома. Сначала актриса жила в Энгельсе, а после переехала в столицу. Самбурская много работала, также её отчислили из МХАТа, однако всё равно она не сдавалась.Некоторое время Самбурская помогала родному брату, а именно оплачивала учёбу в университете. Но из-за пристрастия молодого человека к алкоголю они разругались. Григорий не понимает, из-за чего Настасья злится на родственников. Он считает, что у сестры обычная звездная болезнь.