Ученые: Чувство дежавю не имеет отношения к предсказаниям будущего

Раньше люди предполагали, что оно возникает спонтанно и может служить подсказкой для совершения действий. Во время опытов с участием 74 студентов, добровольцы должны были смотреть за изменениями графических изображений на мониторах ПК. Там показывались сюжеты, связанные со сложной дорогой, имеющей много развилок.Только один путь мог быть верным, после чего маршрут был показан с изменениями в видах препятствий. Ученые отметили, что все участники могли ощутить правильность выбора, но это не относилось к реальным условиям, когда люди оказывались в сложной ситуации.