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Ученые: Чувство дежавю не имеет отношения к предсказаниям будущего

Американские ученые сделали выводы, что чувство дежавю не имеет отношения к предсказаниям будущего. Также не было замечено практической пользы от качества головного мозга в иных сферах деятельности.

Раньше люди предполагали, что оно возникает спонтанно и может служить подсказкой для совершения действий. Во время опытов с участием 74 студентов, добровольцы должны были смотреть за изменениями графических изображений на мониторах ПК. Там показывались сюжеты, связанные со сложной дорогой, имеющей много развилок.

Ученые: Чувство дежавю не имеет отношения к предсказаниям будущего


Только один путь мог быть верным, после чего маршрут был показан с изменениями в видах препятствий. Ученые отметили, что все участники могли ощутить правильность выбора, но это не относилось к реальным условиям, когда люди оказывались в сложной ситуации.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:40
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