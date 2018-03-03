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Бывший муж Ольги Бузовой разыгрывает два билета на воскресное дерби

Уже в это воскресенье 4 марта состоится московское дерби между столичными «Локомотивом» и «Спартаком».

Бывший муж Ольги Бузовой разыгрывает два билета на воскресное дерби

В своем микроблоге знаменитый экс-супруг Ольги Бузовой, а также полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Тарасов устроил конкурс для своих подписчиков. Спортсмен решил разыграть два билета на воскресный матч.

Для того, чтобы победить в конкурсе и заполучить заветные места на трибунах, поклонникам футболиста нужно лишь дополнить фразу, которую придумал Дмитрий – «Наш Локомотив - …». Победителя спортсмен обещал опубликовать в сторис своего микроблога.

Стоит отметить, что подписчики тут же оживленно начали предлагать свои версии, как именно стоит эффектно закончить фразу Дмитрия Тарасова.

Бывший муж Ольги Бузовой разыгрывает два билета на воскресное дерби
dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:58
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