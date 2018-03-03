Бывший муж Ольги Бузовой разыгрывает два билета на воскресное дерби

В своем микроблоге знаменитый экс-супруг Ольги Бузовой, а также полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Тарасов устроил конкурс для своих подписчиков. Спортсмен решил разыграть два билета на воскресный матч.Для того, чтобы победить в конкурсе и заполучить заветные места на трибунах, поклонникам футболиста нужно лишь дополнить фразу, которую придумал Дмитрий – «Наш Локомотив - …». Победителя спортсмен обещал опубликовать в сторис своего микроблога.Стоит отметить, что подписчики тут же оживленно начали предлагать свои версии, как именно стоит эффектно закончить фразу Дмитрия Тарасова.