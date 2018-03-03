Возле австралийского побережья воздушные кольца под водой удивили дайверов

В сюжете видно, как неизвестные науке круги изменяют свои формы и диаметры, после чего соединяются вместе, чтобы потом вернуться в прежнее состояние. Люди не знают, откуда они могли появиться в этом месте, потому что, раньше не сталкивались с аномалией во время своих погружений.Пользователи сетей подумали о морских течениях или выбросах газа. Кольца могли выпускать обитатели подводных глубин, хотя эта теория кажется всем невероятной. Были мнения о пришельцах и цивилизациях, живущих в таких условиях, но пока никто не может точно выяснить природу феномена.