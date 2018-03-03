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Над американским городом Милуоки жители заметили множество огней в небе

Телеканал “FOX6 News” показал сюжет, связанный с необычным инцидентом в американском городе Милуоки. Местные жители заметили в небе множество огней, после чего заговорили о вторжении пришельцев.

Над американским городом Милуоки жители заметили множество огней в небе


Сотни небольших объектов внешне немного напоминали кометы с белыми хвостами, однако не являлись ими из-за странных хаотических движений в разных направлениях. Пользователи сетей шутливо назвали их «космическими сперматозоидами”, которые потом решили собраться в одном месте и зависнуть над городом.



Скептики предположили, что это могли быть чайки, находящиеся под светом фонарей. Исследователи не отрицают появление гуманоидов или внеземных дронов, а ученые пока предпочитают хранить молчание.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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