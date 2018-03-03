Над американским городом Милуоки жители заметили множество огней в небе

Сотни небольших объектов внешне немного напоминали кометы с белыми хвостами, однако не являлись ими из-за странных хаотических движений в разных направлениях. Пользователи сетей шутливо назвали их «космическими сперматозоидами”, которые потом решили собраться в одном месте и зависнуть над городом.Скептики предположили, что это могли быть чайки, находящиеся под светом фонарей. Исследователи не отрицают появление гуманоидов или внеземных дронов, а ученые пока предпочитают хранить молчание.