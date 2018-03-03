Ученые: Новую одежду необходимо стирать из-за различных микробов
Ученые из Колумбийского университета после проведенного опроса выяснили, что 30% людей не стирают новую одежду после покупки. Однако это необходимо делать из-за различных микробов, которые могут стать виновниками возникновения недугов.
Медики отметили, что такие товары могут кроме вшей быстро стать разносчиками чесотки и других инфекций кожных покровов. Потому даже примерять их в магазинах опасно, несмотря на меры, принятые со стороны производителей.
Кроме того, одежда подвержена химической обработке. Это вызывает аллергию, раздражение кожи и прочие негативные процессы. Потому 50% лиц интуитивно отправляют ее в стирку, хотя не знают о таких нюансах.
Медики отметили, что такие товары могут кроме вшей быстро стать разносчиками чесотки и других инфекций кожных покровов. Потому даже примерять их в магазинах опасно, несмотря на меры, принятые со стороны производителей.
Кроме того, одежда подвержена химической обработке. Это вызывает аллергию, раздражение кожи и прочие негативные процессы. Потому 50% лиц интуитивно отправляют ее в стирку, хотя не знают о таких нюансах.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:50