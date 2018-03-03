Миланское ателье к Женеве подготовило роскошное купе на базе Maserati

Луи де Фабрибекера, являющийся главным дизайнером Touring Supperleggera. Концепцию позаимствовали у версии Maserati 5000GT The Shah of Persia, выпущенной в 1 958 году, а также пассажирского поезда «Восточный экспресс». При этом кузов транспортного средства изготовили вручную. Его оснастили задними оригинальными стойками, большой площадью остекления, панорамной крышей. Для отделки салона применяется кожа туринской фирмы Foglizzo. От оригинальной версии авто отличается переделанными дверными картами, другими приборными панелями.Авто имеет 4,7-литровый мотор V8 на 461 л.с., 6-скоростную коробку передач. Транспортное средство до 96 км/час разгоняется за 4,6 секунды.