Пришелец из 6491 года рассказал о грядущем конце света для человечества

В данном случае, мужчина называет себя внеземным археологом, задержавшимся на нашей планете из-за аварии корабля во время суперлуния. Оно повредило важное оборудование, и Джеймс Оливер был вынужден застрять в данном месте, пока сюда не прибудет новая группа исследователей. Также человек говорил с английским акцентом и описал катаклизмы после извержения Йеллоустоуна.Проснувшийся вулкан через 200 лет превратит Америку в безлюдную пустыню, а также станет причиной многих природных катастроф. Однако он не уточнил, с какого небесного тела прибыл на Землю, отметив, что оно находится вне Солнечной системы. Также не были услышаны другие подробности из будущего человечества, что заставило специалистов усомниться в столь необычной миссии.