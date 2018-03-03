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Пришелец из 6491 года рассказал о грядущем конце света для человечества

В сетях раньше было опубликовано видео, на котором был запечатлен внеземной представитель, путешествующий во времени, однако эксперты сразу сообщили о подделке. Сейчас сотрудники канала ApexTV во время общения с пришельцем из 6491 года узнали о грядущем конце света для человечества.

В данном случае, мужчина называет себя внеземным археологом, задержавшимся на нашей планете из-за аварии корабля во время суперлуния. Оно повредило важное оборудование, и Джеймс Оливер был вынужден застрять в данном месте, пока сюда не прибудет новая группа исследователей. Также человек говорил с английским акцентом и описал катаклизмы после извержения Йеллоустоуна.

Пришелец из 6491 года рассказал о грядущем конце света для человечества


Проснувшийся вулкан через 200 лет превратит Америку в безлюдную пустыню, а также станет причиной многих природных катастроф. Однако он не уточнил, с какого небесного тела прибыл на Землю, отметив, что оно находится вне Солнечной системы. Также не были услышаны другие подробности из будущего человечества, что заставило специалистов усомниться в столь необычной миссии.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:40
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