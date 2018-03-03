К 2022 году физики создадут «ловушку» для антиматерии

В ЦЕРНе впервые поймали антиматерию в 2010 году, удержав неведомые науке частицы 173 миллисекунды. Ученые планируют создать прибор, способный удерживать до 1 млрд антипротонов в течение нескольких недель. В таком виде физики намерены транспортировать частицы из одного центра в другой для проведения различных экспериментов, так как разместить все высокотехнологичное оборудование вблизи ЦЕРН просто невозможно.Внутри ловушки создадут чрезвычайно низкую температуру (до 4 Кельвинов), а чистота вакуума сравнится с межгалактическими показателями. Чистота окружающей материи позволит античастицам удерживаться в стабильном состоянии длительный период времени.