Химики создали из древесины сжимаемую углеродную губку
Международная группа ученых из Мэрилендского университета создала углеродную губку, которую можно сжимать до 80% без уменьшения прочности самой структуры. Губка сформирована из древесины, уточняет портал Chem.
Химики устранили из древесины лигнин и гемицеллюлозу, получив вместо ячеистой структуры слоистый материал. Карбонизация древесных культур позволяет получать пористые губки высокой электропроводимости, однако подобные материалы, как правило, легко разрушаются при механическом воздействии.
Для предотвращения разрушения губку подвергают химическому воздействию, устраняя лишние элементы. Впоследствии получается текстура, позволяющая материалу сжиматься с последующим восстановлением первоначальной формы. Даже после 10 тыс. циклов сжатия-растяжения древесная губка демонстрировала упругость.
Химики устранили из древесины лигнин и гемицеллюлозу, получив вместо ячеистой структуры слоистый материал. Карбонизация древесных культур позволяет получать пористые губки высокой электропроводимости, однако подобные материалы, как правило, легко разрушаются при механическом воздействии.
Для предотвращения разрушения губку подвергают химическому воздействию, устраняя лишние элементы. Впоследствии получается текстура, позволяющая материалу сжиматься с последующим восстановлением первоначальной формы. Даже после 10 тыс. циклов сжатия-растяжения древесная губка демонстрировала упругость.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:10