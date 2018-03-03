Конспирологи уверены, что библейские "три дня скорби" перед Судным днем уже настали

Конспирологи считают, что пророчества из Библии не стоит воспринимать буквально и «три дня скорби» не значит именно три земных дня, как мы их воспринимаем. По мнению независимых специалистов, это может быть год или даже десятилетие. Однако признаки грядущего Судного дня уже видны.«Небесный огонь» в Библии может означать приход планеты-убийцы Нибиру, которая, как считают многие независимые эксперты, уже вошла в Солнечную систему, однако мировые космические агентства находятся в мировом заговоре и утаивают эту важную информацию от общественности.Как доказательство, конспирологи считают участившиеся в Сети «залитые» видеорлики, на которых запечатлены два солнца – поразительный феномен, объяснение которому официальные ученые найти не могут, в отличие от независимых экспертов, которые считают, что это Нибиру уже маячит над горизонтом, готовясь нанести сокрушительный удар по всему живому на Земле.