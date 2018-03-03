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Тревожность может улучшить память, считают ученые

Исследователи из Канады представили результаты последней работы, согласно которым состояние тревожности улучшает у человека произвольное запоминание.

Тревожность может улучшить память, считают ученые


Однако при этом исследователи предостерегают, что тревожность способна улучшить память лишь в том случае, если человек может контролировать это в принципе негативное состояние. В противном случае, при сильной тревоге, память человека может сыграть с ним злую шутку и смешать уже имеющиеся воспоминания.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участия 80 студентов-добровольцев. Испытуемым была дана задача запоминать слова на мониторе, затем их воспроизвести. Результаты показали, что участники, тревожность которых оказалась ими контролируема, смогли запомнить больше деталей, в отличии от тех, кто даже позитивные события не воспринимает как таковые, а окрашивает их негативными воспоминаниями из прошлого тревожного опыта, который предшествовал радостным событиям.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 00:00
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