Тревожность может улучшить память, считают ученые

Однако при этом исследователи предостерегают, что тревожность способна улучшить память лишь в том случае, если человек может контролировать это в принципе негативное состояние. В противном случае, при сильной тревоге, память человека может сыграть с ним злую шутку и смешать уже имеющиеся воспоминания.Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участия 80 студентов-добровольцев. Испытуемым была дана задача запоминать слова на мониторе, затем их воспроизвести. Результаты показали, что участники, тревожность которых оказалась ими контролируема, смогли запомнить больше деталей, в отличии от тех, кто даже позитивные события не воспринимает как таковые, а окрашивает их негативными воспоминаниями из прошлого тревожного опыта, который предшествовал радостным событиям.