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Ученые высчитали, кто способен спасти мир от зомби-апокалипсиса

Оказывается, не только режиссеры и любители фильмов про зомби готовятся к предполагаемой эпидемии «живых мертвецов». Ученые всего мира обеспокоены не меньше, так как считают, что выжить после пандемии убийственного вируса удастся далеко не всем.

Ученые высчитали, кто способен спасти мир от зомби-апокалипсиса


Исследователи из Бразилии даже смоделировали ситуацию с распространением зомби0вируса и его последствиями. По мнению ученых, в случае пандемии помочь людям смогут лишь военнослужащие, при чем их должно быть не меньше, чем 47 человек на 1 тысячу мирного населения.

По мнению бразильских математиков из университета Минас-Жерайс, расположенного в Бразилии, в случае заражения зомби-вирусом, нужно будет сразу активировать военные подразделения всех стран, дабы остановить восстание. При чем военных должно быть некое точное количество, рассчитанное на количество мирного населения, иначе подавление восстания просто захлебнется.

По мнению специалистов, именно рассчитанное количество военных к мирному населению спасет мир от зомби-апокалипсиса. Ученые также сообщили, какая страна больше всех пострадает от оживших мертвецов. По их мнению, это будет КНДР.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:30
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