Ученые обнаружили ископаемые пузырьки кислорода, созданные первыми организмами на Земле

Пузыри фотографировались и анализировались исследователями, изучавшими раннюю жизнь на Земле. Микробы представляют особый интерес: они были не только первыми жизненными формами на Земле, а также превратили нашу планету в приемлемую среду для растений и животных, и поэтому их деятельность проложила путь к жизни, как мы ее знаем сегодня.Некоторые из этих ранних микробов были цианобактериями, процветавшими в ранних мелководьях. Они продуцировали кислород путем фотосинтеза, и иногда кислород попадал в ловушку в виде пузырьков в липких микробных матах.Кандидат наук Тереза Саллштедт и ее коллеги из Университета Южной Дании, Шведского музея естественной истории и Стокгольмского университета изучили окаменелые осадки из Индии, и они нашли круглые сферы в микробных матах. Они интерпретировали их как пузырьки кислорода, созданные в цианобактериальных биоматах на мелководье 1,6 миллиарда лет назад.Цианобактерии необратимо изменили лицо Земли, так как они отвечали за оксигенирование атмосферы. Одновременно они создали осадочные структуры, называемые строматолитами, которые до сих пор существуют на Земле. Некоторые пузыри были частично сжаты, что говорит о гибкой исходной текстуре.Теперь исследователи считают, что цианобактерии играют большую роль, чем считалось ранее в создании фосфоритов на мелководье. Обнаруженные пузырьки являются для современных ученых уникальным окном в древние экосистемы.