АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Ученые обнаружили ископаемые пузырьки кислорода, созданные первыми организмами на Земле

Ученые исследовали ископаемые пузырьки кислорода, анализ которых показал, что возраст их равен 1,6 миллиарда лет. Они были созданы крошечными микробами в среде, когда-то бывшей мелким морем где-то на молодой Земле.

Ученые обнаружили ископаемые пузырьки кислорода, созданные первыми организмами на Земле


Пузыри фотографировались и анализировались исследователями, изучавшими раннюю жизнь на Земле. Микробы представляют особый интерес: они были не только первыми жизненными формами на Земле, а также превратили нашу планету в приемлемую среду для растений и животных, и поэтому их деятельность проложила путь к жизни, как мы ее знаем сегодня.

Некоторые из этих ранних микробов были цианобактериями, процветавшими в ранних мелководьях. Они продуцировали кислород путем фотосинтеза, и иногда кислород попадал в ловушку в виде пузырьков в липких микробных матах.

Ученые обнаружили ископаемые пузырьки кислорода, созданные первыми организмами на Земле


Кандидат наук Тереза Саллштедт и ее коллеги из Университета Южной Дании, Шведского музея естественной истории и Стокгольмского университета изучили окаменелые осадки из Индии, и они нашли круглые сферы в микробных матах. Они интерпретировали их как пузырьки кислорода, созданные в цианобактериальных биоматах на мелководье 1,6 миллиарда лет назад.

Цианобактерии необратимо изменили лицо Земли, так как они отвечали за оксигенирование атмосферы. Одновременно они создали осадочные структуры, называемые строматолитами, которые до сих пор существуют на Земле. Некоторые пузыри были частично сжаты, что говорит о гибкой исходной текстуре.

Теперь исследователи считают, что цианобактерии играют большую роль, чем считалось ранее в создании фосфоритов на мелководье. Обнаруженные пузырьки являются для современных ученых уникальным окном в древние экосистемы.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 20:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Борис Смолкин откровенно признался, что боится
Дмитрий Шепелев вместе с новой избранницей
Ксения Бородина намекает мужу, что ей подарить на
Светлана Лобода рассказала, что добилась успеха
Ким Кардашьян станет продюсером нового
Apple X Plus получит конструкцию с двумя
София Ротару похвасталась загаром с Мальдивских
Блоггер, легко пародирующий звезд, завоевывает
Ученые определили изображения древних татуировок
Конспирологи уверены, что библейские "три дня
Тревожность может улучшить память, считают ученые
США планируют запустить программу защиты
Ученые идентифицировали сплайсирующие биомаркеры
Ученые высчитали, кто способен спасти мир от
Представитель ООН: Сайт «Миротворец» нарушает
Программист разработал собственную систему
Во время стрельбы в Мичиганском университете
Twitter разрешит сохранять твиты в личные
Ростовская модель Лиман опубликовала «горячее»
Apple опять стала лидером рынка носимой
Джастин Бибер не позвал свою девушку на день
Нервная система тормозит чрезмерное воспаление в
Александр Домогаров уходит из театра
Самый дорогой iPhone 8 резко подешевел в РФ
Виктория Романец безобразным матом обругала
Ученые обнаружили ископаемые пузырьки кислорода,
Дочка Даны Борисовой стала «космонавтом»
Ученые исследовали странную физику струй из
Названы 9 странных автомобилей, которые
Quantic Dream анонсировали дату выхода игры
Просмотреть все новости