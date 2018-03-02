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Астрономы обнаружили звездную систему с тремя суперземлями

Астрономы CfA обнаружили три небольшие транзитные планеты, вращающиеся вокруг звезды GJ9827, расположенной на относительно близком расстоянии в 100 световых лет от Земли.

Астрономы обнаружили звездную систему с тремя суперземлями


Три экзопланеты имеют радиусы около 1,6, 1,3 и 2,1 радиуса Земли соответственно. Все они классифицируются как суперземли, тоесть с массами, большими, чем Земля, но меньше, чем у Нептуна.

GJ9827 является одной из немногих известных звезд, которые имеют множество транзитных наземных экзопланет, подходящих для атмосферной характеристики. Однако именно эти три экзопланеты особенно интересны, потому что две из них имеют радиусы между 1.5 и 2.0 радиусами Земли. Эти планеты очень близки к звезде с периодами 1,2, 3,6 и 6,2 дня соответственно. На этих близких расстояниях они имеют довольно высокие температуры, оцениваемые в 1172, 811 и 680 градусов Кельвина. Астрономы планируют в будущем более подробно их наблюдать и исследовать их атмосферу, дабы получить более подробную картину этого необычного семейства суперземель.

На сегодняшний день подтверждено более 3500 внесолнечных планет. Большинство из них были обнаружены с использованием транзитного метода, и астрономы могут комбинировать кривые транзитного света с наблюдениями скорости вобуляции для определения массы и радиуса планеты и тем самым исследовать ее внутреннюю структуру. Атмосфера также может быть изучена при использовании анализа химического состава, что означает, что ее непрозрачность изменяется с длиной волны. Измеряя глубину прохождения на разных длинах волн, можно определить состав и температуру атмосферы планеты.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 19:52
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