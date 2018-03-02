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Ученые: Под землей действительно находится Ад

Большинство верующих людей считают, что непосредственно в аду очень жарко, при этом там пахнет серой. По их мнению, преисподняя находится очень глубоко под землей.

Ученые: Под землей действительно находится Ад

При этом атеисты говорят, что ада не существует. Геологи отмечают, что земля внутри очень схожа с преисподней. Эксперт ToDay News Ufa передают, что он спрятан неглубоко. Согласно предположениям, толщина земной коры составляет 5 – 70 км. На дне океанов кора тоньше, а в горах толще. Потом идет жидкая мантия, именно в глубине которой имеется кристаллическое железно-никелевое ядро. Кора является неоднородной и слоистой, имеет пустоты. Слой, находящийся глубже является горячее. Геологи в Луизиане пробурили скважину на 9,6 км. При этом из трубы полилась сера. Но данное вещество течет не из каждой такой глубокой скважины.

Так на территории Архангельской обл. из скважины на семь километров полилась нефть. В дельте Печоры «Кумжа-9» из скважины глубиной в 12 км пошёл природный газ.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 20:20
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