Ольга Бузова публично назвала поведение Анастасии Костенко «дном»
Ольга Бузова раскритиковала поведение жены своего экс-супруга Дмитрия Тарасова - Анастасии Костенко.
Ведущая дома-2 и певица убеждена, что та пытается подражать её во всём. Таким безапелляционным заявлениям Ольга спровоцировала бурные дебаты в интернете.
Мы уже сообщали, что Костенко рассказала, как в их семье появился щенок лабрадора. Поклонники пары поздравили их в сети и спрашивали, как зовут щенка.
Оказалось, что Ольга Бузова постоянно просматривает их аккаунты. Комментируя пост, бывшая жена футболиста сказала, что они с Дмитрием когда-то сами хотели завести эту собаку.
Пользователи по-разному отреагировали на это высказывание Бузовой. Преданные фанаты сразу встали на ее сторону, а более адекватные призвали девушку прекратить постоянно обращать внимание на то, что происходит в семье Тарасова.
Ведущая дома-2 и певица убеждена, что та пытается подражать её во всём. Таким безапелляционным заявлениям Ольга спровоцировала бурные дебаты в интернете.
Мы уже сообщали, что Костенко рассказала, как в их семье появился щенок лабрадора. Поклонники пары поздравили их в сети и спрашивали, как зовут щенка.
Оказалось, что Ольга Бузова постоянно просматривает их аккаунты. Комментируя пост, бывшая жена футболиста сказала, что они с Дмитрием когда-то сами хотели завести эту собаку.
"ХочувсёкакуБузовой продолжается. Мы собирались эту собаку в наш дом покупать. Товарищи это дно", - довольно некорректно комментирует фотографию звезда.
Пользователи по-разному отреагировали на это высказывание Бузовой. Преданные фанаты сразу встали на ее сторону, а более адекватные призвали девушку прекратить постоянно обращать внимание на то, что происходит в семье Тарасова.