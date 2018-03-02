Ольга Бузова публично назвала поведение Анастасии Костенко «дном»

"ХочувсёкакуБузовой продолжается. Мы собирались эту собаку в наш дом покупать. Товарищи это дно", - довольно некорректно комментирует фотографию звезда.

Ведущая дома-2 и певица убеждена, что та пытается подражать её во всём. Таким безапелляционным заявлениям Ольга спровоцировала бурные дебаты в интернете.Мы уже сообщали, что Костенко рассказала, как в их семье появился щенок лабрадора. Поклонники пары поздравили их в сети и спрашивали, как зовут щенка.Оказалось, что Ольга Бузова постоянно просматривает их аккаунты. Комментируя пост, бывшая жена футболиста сказала, что они с Дмитрием когда-то сами хотели завести эту собаку.Пользователи по-разному отреагировали на это высказывание Бузовой. Преданные фанаты сразу встали на ее сторону, а более адекватные призвали девушку прекратить постоянно обращать внимание на то, что происходит в семье Тарасова.