Анна Семенович откровенно рассказала, что мечтает иметь пятерых детей

Исполнительница Анна Семенович на днях с размахом отметила свой день рождения, ей исполнилось 38 лет. Певица еще с утра начала принимать поздравления, а ближе к вечеру вместе со своими близкими людьми решила посидеть в ресторане.Личная жизнь артистки остается тайной для ее многочисленных поклонников. Семенович считает, что о счастье не нужно кричать на весь мир, поскольку оно любит тишину, именно поэтому о своих романах она не распространяется. В данное время известно, что Анна не замужем.Недавно в интервью девушка откровенно призналась, что уже созрела для материнства и мечтает о большой семье. А ранее певица сообщала, что возможно воспользуется услугами суррогатной матери, если здоровье не позволит ей это сделать самой. Она ничего предосудительного в этом не видит.Анна сказала, что мечтает о большой семье и очень хочет иметь пятерых детей. Сама певица готова родить одного или двух, а остальных можно усыновить и дать им возможность обрести любящую семью. Но говорить об этом серьезно можно будет, когда она сама станет мамой и испытает счастье материнства, чтобы могла понять как это.