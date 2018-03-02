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Анна Семенович откровенно рассказала, что мечтает иметь пятерых детей

Анна Семенович призналась, что всегда мечтала о большой семье и хочет иметь пятерых детей.

Анна Семенович откровенно рассказала, что мечтает иметь пятерых детей


Исполнительница Анна Семенович на днях с размахом отметила свой день рождения, ей исполнилось 38 лет. Певица еще с утра начала принимать поздравления, а ближе к вечеру вместе со своими близкими людьми решила посидеть в ресторане.

Личная жизнь артистки остается тайной для ее многочисленных поклонников. Семенович считает, что о счастье не нужно кричать на весь мир, поскольку оно любит тишину, именно поэтому о своих романах она не распространяется. В данное время известно, что Анна не замужем.

Недавно в интервью девушка откровенно призналась, что уже созрела для материнства и мечтает о большой семье. А ранее певица сообщала, что возможно воспользуется услугами суррогатной матери, если здоровье не позволит ей это сделать самой. Она ничего предосудительного в этом не видит.

Анна сказала, что мечтает о большой семье и очень хочет иметь пятерых детей. Сама певица готова родить одного или двух, а остальных можно усыновить и дать им возможность обрести любящую семью. Но говорить об этом серьезно можно будет, когда она сама станет мамой и испытает счастье материнства, чтобы могла понять как это.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 18:24
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