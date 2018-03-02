Ученые раскрыли функции мозга при бессознательном состоянии
Исследователи принялись выяснять, какую работу человеческий мозг выполняет в случае бессознательного состояния человека.
Учёным неизвестно как человеческий мозг производит сознание, так как именно данная функция является самой сложной. Исследователями Центра науки сознания в Университете Мичигана принято решение подробно рассмотреть работу серого вещества. Человеческий мозг в бессознательное состояние входит как будто с помощью переключателя, закрывая в данном случае ключевые области в нервной системе. Но с такой точкой зрения согласны не все.
Анестезиолог Джордж Мэшур считает, что серое вещество в мозге не притормаживается. Оно изолирует определенные области. Мэшур выяснил, что области человеческогомозга продолжают функционировать, и ничем не ограничены. Между ними просто растянута связь, а также занимает больше времени. Политэксперт отмечает, что серое вещество остается самой большой загадкой в изучении.
Учёным неизвестно как человеческий мозг производит сознание, так как именно данная функция является самой сложной. Исследователями Центра науки сознания в Университете Мичигана принято решение подробно рассмотреть работу серого вещества. Человеческий мозг в бессознательное состояние входит как будто с помощью переключателя, закрывая в данном случае ключевые области в нервной системе. Но с такой точкой зрения согласны не все.
Анестезиолог Джордж Мэшур считает, что серое вещество в мозге не притормаживается. Оно изолирует определенные области. Мэшур выяснил, что области человеческогомозга продолжают функционировать, и ничем не ограничены. Между ними просто растянута связь, а также занимает больше времени. Политэксперт отмечает, что серое вещество остается самой большой загадкой в изучении.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10