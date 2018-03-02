В Китае назвали США истинным владельцем МКС

Об этом стало известно после того, как в американском новостном агентстве NASA Watch было обнаружено бесплатный вкладыш на восемь страниц, называющийся China Watch. Этот материал располагался в газете The Washington Post, при этом выпустили данный номер 28 февраля 2018 года. Примечательно, что вкладыш был оплачен изданием China Daily.Так в тексте указано, что китайский орбитальный модуль станет единым объектом на орбите, если «возглавляемая» США Международная космическая станция закончит свою работу в космосе. Стоит отметить, что ранее в США заявляли о завершении эксплуатации объекта в 2024 году.Таким образом, в Китае считают, что кроме США Международную космическую станцию больше никто не будет поддерживать.