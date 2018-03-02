В Китае назвали США истинным владельцем МКС
Представители англоязычной газеты China Daily, которая принадлежит Коммунистической партии Китая, указали на тот факт, что настоящим владельцем МКС является США.
Об этом стало известно после того, как в американском новостном агентстве NASA Watch было обнаружено бесплатный вкладыш на восемь страниц, называющийся China Watch. Этот материал располагался в газете The Washington Post, при этом выпустили данный номер 28 февраля 2018 года. Примечательно, что вкладыш был оплачен изданием China Daily.
Так в тексте указано, что китайский орбитальный модуль станет единым объектом на орбите, если «возглавляемая» США Международная космическая станция закончит свою работу в космосе. Стоит отметить, что ранее в США заявляли о завершении эксплуатации объекта в 2024 году.
Таким образом, в Китае считают, что кроме США Международную космическую станцию больше никто не будет поддерживать.
Об этом стало известно после того, как в американском новостном агентстве NASA Watch было обнаружено бесплатный вкладыш на восемь страниц, называющийся China Watch. Этот материал располагался в газете The Washington Post, при этом выпустили данный номер 28 февраля 2018 года. Примечательно, что вкладыш был оплачен изданием China Daily.
Так в тексте указано, что китайский орбитальный модуль станет единым объектом на орбите, если «возглавляемая» США Международная космическая станция закончит свою работу в космосе. Стоит отметить, что ранее в США заявляли о завершении эксплуатации объекта в 2024 году.
Таким образом, в Китае считают, что кроме США Международную космическую станцию больше никто не будет поддерживать.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:30