Настасье Самбурской подарили на день рождения маленький Bentley

На показанной публикации Настасья держит в руках коробку с игрушечным Bentley. Под снимком актриса напомнила, что ей уже исполнилось тридцать один год. Звезда устроила вечеринку вместе с друзьями, которые подарили ей маленькую белую машину. Под фото звезда сериала «Универ» в шутку назвала фанаток «лохушками», если у них нет такого транспортного средства.В течение суток публикация Настасьи Самбурской собрала более 146 тысяч лайков от пользователей соцсети. В комментариях фанаты поздравили артистку с днем рождения, а также пожелали ей много хороших вещей. Некоторые поклонники даже «позавидовали», что актрисе подарили дорогостоящий Bentley. Фолловеры пожелали знаменитости хороших кинопроектов, а также найти свою любовь.