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Настасье Самбурской подарили на день рождения маленький Bentley

Настасья Самбурская в своём микроблоге Instagram обнародовала фото «главного» подарка, который она получила на день рождения. Отечественной артистке друзья подарили маленький белый Bentley.

Настасье Самбурской подарили на день рождения маленький Bentley

На показанной публикации Настасья держит в руках коробку с игрушечным Bentley. Под снимком актриса напомнила, что ей уже исполнилось тридцать один год. Звезда устроила вечеринку вместе с друзьями, которые подарили ей маленькую белую машину. Под фото звезда сериала «Универ» в шутку назвала фанаток «лохушками», если у них нет такого транспортного средства.

Настасье Самбурской подарили на день рождения маленький Bentley

В течение суток публикация Настасьи Самбурской собрала более 146 тысяч лайков от пользователей соцсети. В комментариях фанаты поздравили артистку с днем рождения, а также пожелали ей много хороших вещей. Некоторые поклонники даже «позавидовали», что актрисе подарили дорогостоящий Bentley. Фолловеры пожелали знаменитости хороших кинопроектов, а также найти свою любовь.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:40
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