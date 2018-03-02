Русская модель PlayBoy Мария Лиман показала откровенный урок рисования

Прославившаяся съёмками для издания PlayBoy Мария Лиман продемонстрировала своим многочисленным фанатам новый откровенный снимок. В своём микроблоге Instagram модель обнародовала эротическое фото, на котором она запечатлена обнажённой у мольберта. Под постом Мария написала, что у неё снова урок рисования.В комментариях фолловеры похвалили Лиман за откровенные, не пошлые публикации. Фанаты сказали, что это настоящее искусство эротического снимка. Публикация за девятнадцать часов собрала более 16 тысяч отметок «Нравится» и свыше 250 восхитительных комментариев. На страницу знаменитости в соцсети Instagram подписаны 362 тысячи поклонников. Мария Лиман практически ежедневно радует фанатов новыми обнажёнными фотографиями.