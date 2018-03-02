Матч за Суперкубок России может состояться в Катаре
Об этом сообщил Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин, добавив, что ведутся еще и другие переговоры, но вариант с Катаром выглядит наиболее реалистичным.
Проведение футбольного матча за Суперкубок России в Катаре получило поддержку Российского футбольного союза (РФС) и клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Сергей Прядкин упомянул еще и Казахстан, но Катар выглядит выгодней также и с точки зрения популяризации российского футбола. Кроме того, матч за Суперкубок носит коммерческий характер.
Напомним, что матчи за Суперкубок России (между командой-чемпионом и командой-обладателем Кубка сезона) проводятся с 2003 года.
Проведение футбольного матча за Суперкубок России в Катаре получило поддержку Российского футбольного союза (РФС) и клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Сергей Прядкин упомянул еще и Казахстан, но Катар выглядит выгодней также и с точки зрения популяризации российского футбола. Кроме того, матч за Суперкубок носит коммерческий характер.
Напомним, что матчи за Суперкубок России (между командой-чемпионом и командой-обладателем Кубка сезона) проводятся с 2003 года.
Спорт
Добавил: George21 Сегодня, 16:20