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Сегодня вечером люди смогут понаблюдать за Полнолунием Червяков

На небе вечером второго марта можно лицезреть редкое зрелище - Полнолуние Червяков. Явление так названо, потому что с приходом весны земля теплеет, при этом на её поверхности чаще можно наблюдать дождевых червей (Lumbricina).

Сегодня вечером люди смогут понаблюдать за Полнолунием Червяков

При этом полнолуние Червяков происходит два раза в год. Первое будет вечером второго марта в 7:51. Второе будет 31 марта в 9:42. Ряд племён эту фазу Луны называли Полнолунием Ворона вследствие карканья этих птиц. Это сигнализировало про очередное окончание зимы. Также его называли Полнолунием Коры из-за покрытия ночью коркой растаявшего днём снега.

Люди в разное время года давали наименования полнолуниям. Так, Полнолунием Волн данное явление называют в январе, Снежное (Голодное) Полнолуние в феврале, Полнолуние Рыб в апреле, Цветов – в мае, Клубники или Роз – в июне, Грома в июле, красное – в августе, кукурузное – в сентябре, сезоном охоты – в октябре, ледяным – в ноябре, Полнолунием длинной ночи – в декабре.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:50
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