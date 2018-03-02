Сегодня вечером люди смогут понаблюдать за Полнолунием Червяков

При этом полнолуние Червяков происходит два раза в год. Первое будет вечером второго марта в 7:51. Второе будет 31 марта в 9:42. Ряд племён эту фазу Луны называли Полнолунием Ворона вследствие карканья этих птиц. Это сигнализировало про очередное окончание зимы. Также его называли Полнолунием Коры из-за покрытия ночью коркой растаявшего днём снега.Люди в разное время года давали наименования полнолуниям. Так, Полнолунием Волн данное явление называют в январе, Снежное (Голодное) Полнолуние в феврале, Полнолуние Рыб в апреле, Цветов – в мае, Клубники или Роз – в июне, Грома в июле, красное – в августе, кукурузное – в сентябре, сезоном охоты – в октябре, ледяным – в ноябре, Полнолунием длинной ночи – в декабре.