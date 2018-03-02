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Ученые: Улыбка не всегда говорит про положительную реакцию

Ученые выяснили, что человеческая улыбка не всегда говорит касательно положительной реакции на событие. Эксперимент провели среди 90 парней студентов-выпускников.

Ученые: Улыбка не всегда говорит про положительную реакцию

Учёные отмечают, что улыбки с разными социальными функциями по-разному влияют на активность оси HPA - гипоталамо-гипофизарного надпочечника. Они воспринимаются как оценочная обратная связь при стрессовых ситуациях. Измеряя в слюне участников уровня кортизола, обнаружили, что в сравнении с улыбками «аффилиация» и «награда», усиливающими поведение, существуют также негативные реакции, напоминающие отрицательную обратную словесную связь.

Люди, имеющие более высокую вариабельность сердечного ритма, показали на разные улыбки более тонкие ответы. Изменчивость показателя связана была с точностью распознавания лиц. Из этого следует, что улыбки не обязательно являются положительной невербальнрй обратной связью, и могут влиять на человеческие социальные взаимодействия.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:40
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