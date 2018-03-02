Мозг позволяет человеку предотвращать переохлаждение при низких температурах

Главным субъектом эксперимента стал 58-летний голландец Вим Хоф, известный, как «Ледяной человек».Мужчина, например, может пробыть в ледяной воде около часа.Как объясняет сам Вим, такой результат был достигнут благодаря медитациям и гипервентиляции легких. Последняя позволяет увеличить уровень адреналина и сердечный ритм «Ледяного человека». Ученых интересовало воздействие холода на нервную систему человека.Тело Вима Хофа, через специальный костюм, постепенно охлаждали до уровня легкой гипотермии.Результат эксперимента таков, что мозг активирует околопроводное серое вещество, участвующее в регуляции и контроле болевой чувствительности. Вследствие этого клетки жировой ткани начинают поглощать глюкозу. А гипервентиляция, улучшая работу нервной системы, предотвращает негативные последствия переохлаждения.