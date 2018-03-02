Компактный кроссовер Toyota C-HR представят в России 3 марта

О характеристиках кроссовера Toyota C-HR для России уже сообщалось ранее. В подкапотном пространстве автомобиля будет установлен либо турбомотор объёмом 1,2 литра производительностью 116 лошадиных сил, работающий на пару с 6-ступенчатой «механикой», либо 2,0-литровый атмосферник мощностью 148 лошадиных сил, который функционирует с вариатором. Кроссовер комплектуется полным или передним приводом.Базовая модификация Toyota C-HR оснащена семью подушками безопасности, системой стабилизации, духзонным климат-контролем, штатным мультимедийным комплексом, полным электропакетом, мультифункциональным рулевым колесом и 18-дюймовыми колёсными дисками.Цены на российскую версию кроссовера озвучат ближе к старту продаж. На европейском рынке автомобиль Toyota C-HR реализуется по цене от 21 990 евро.