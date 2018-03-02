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Компактный кроссовер Toyota C-HR представят в России 3 марта

Компания Toyota 3 марта представит для российского рынка компактный кроссовер C-HR. Новый автомобиль будет представлен на мероприятии «Экстремальный Weekend». Первые показы Toyota C-HR пройдут в Сочи, Красноярске, Казани и Москве именно в эти российские города были доставлены тестовые автомобили.

Компактный кроссовер Toyota C-HR представят в России 3 марта


О характеристиках кроссовера Toyota C-HR для России уже сообщалось ранее. В подкапотном пространстве автомобиля будет установлен либо турбомотор объёмом 1,2 литра производительностью 116 лошадиных сил, работающий на пару с 6-ступенчатой «механикой», либо 2,0-литровый атмосферник мощностью 148 лошадиных сил, который функционирует с вариатором. Кроссовер комплектуется полным или передним приводом.

Базовая модификация Toyota C-HR оснащена семью подушками безопасности, системой стабилизации, духзонным климат-контролем, штатным мультимедийным комплексом, полным электропакетом, мультифункциональным рулевым колесом и 18-дюймовыми колёсными дисками.

Цены на российскую версию кроссовера озвучат ближе к старту продаж. На европейском рынке автомобиль Toyota C-HR реализуется по цене от 21 990 евро.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:40
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