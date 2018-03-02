РАКИБ предлагает России, Беларуси и Казахстану совместно регулировать крипторынок

В этих странах, по словам эксперта Светланы Лобаревой "очень лояльное регулирование и законодательство ", так как оно лишь описывает области применения и дает льготы. В России, наоборот, по словам эксперта из business.bitclubproject.com - оно все ужесточается для полного контроля со стороны властей: вводятся ограничения по объемам покупок; учреждаются строго контролируемые "свободные зоны" для торгов; торговать "криптой" станет возможным только через лицензированных трейдеров.Однако, Юрий Припачкин, президент РАКИБ напомнил, что в целом российское законодательство значительно отстает от соседей в комплексности подходов в отношении регуляции нового рынка. Потому и было выдвинуто предложение о совместной регуляции, считает Светлана Лобарева, эксперт рынка криптовалют. Ранее Алексей Моисеев, замминистра финансов сообщил, что законопроект о цифровых финансовых активах внесен в правительство. Процесс тормозят разногласия между Центробанком и Минфином, препятствуя развитию нового сектора экономики России.