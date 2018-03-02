АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

РАКИБ предлагает России, Беларуси и Казахстану совместно регулировать крипторынок

Ассоциация рынка электронных валют предложила правительству России разработать с казахскими и белорусскими властями документ по регуляции крипторынка. Об этом заявил Юрий Припачкин, президент РАКИБ во время встречи с журналистами и специалистами компании business.bitclubproject.com из России.

В этих странах, по словам эксперта Светланы Лобаревой "очень лояльное регулирование и законодательство ", так как оно лишь описывает области применения и дает льготы. В России, наоборот, по словам эксперта из business.bitclubproject.com - оно все ужесточается для полного контроля со стороны властей: вводятся ограничения по объемам покупок; учреждаются строго контролируемые "свободные зоны" для торгов; торговать "криптой" станет возможным только через лицензированных трейдеров.

РАКИБ предлагает России, Беларуси и Казахстану совместно регулировать крипторынок


Однако, Юрий Припачкин, президент РАКИБ напомнил, что в целом российское законодательство значительно отстает от соседей в комплексности подходов в отношении регуляции нового рынка. Потому и было выдвинуто предложение о совместной регуляции, считает Светлана Лобарева, эксперт рынка криптовалют. Ранее Алексей Моисеев, замминистра финансов сообщил, что законопроект о цифровых финансовых активах внесен в правительство. Процесс тормозят разногласия между Центробанком и Минфином, препятствуя развитию нового сектора экономики России.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Группа ГАЗ» на Филиппинах начала продажи
Ольга Бузова публично назвала поведение Анастасии
Facebook завершил эксперимент над пользователями
Настасье Самбурской подарили на день рождения
Хейтеры выяснили, что Ольге Рапунцель за рождение
Русская модель PlayBoy Мария Лиман показала
Анна Семенович откровенно рассказала, что мечтает
Google запущен сервис для записи мелодий в
Эксперты смогли выявить новый подслушивающий
Наталья Рудова восхитила фанатов снимком с
Кети Топурия откровенно призналась, что со своим
Автомобили LADA Granta и LADA Kalina распродают с
Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное
В Instagram теперь появятся видеозвонки
Зафиксировали самую мощную кибератаку за всю
На MWC 2018 представили смартфон с опцией
Объявлен сбор средств на самый минималистичный
Пользователи из 40 странах мира найдут с помощью
Матч за Суперкубок России может состояться в
Появились подробности о модели смартфона HTC
На рынке России появился ноутбук Dell XPS 13 с
Китай призвал США воздержаться от чрезмерности в
Дэниэл Крейг празднует 50-летний юбилей
В компании Microsoft разработали
Серые дельфины запоминают и планируют каждое
Ученые рассказали про пользу граната для похудения
На продажу выставлен самый странный спорткар
Сегодня вечером люди смогут понаблюдать за
Ученые: Улыбка не всегда говорит про
Первый эксперимент запущен на коллайдере NICA в
Просмотреть все новости