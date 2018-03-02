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Ивана Дилова назвала Александра Гобозова бабником, который еще не нагулялся

Ивана Дилова рассталась с Александром Гобозовым и назвала его бабником.

Ивана Дилова назвала Александра Гобозова бабником, который еще не нагулялся


Александр Гобозов бросил Ивану Дилову, поскольку последняя к нему относилась как к брату. У девушки своя правда и она считает, что ее бывший молодой человек самый настоящий бабник, которому еще не до серьезных отношений. Несмотря ни на что ребята расстались и Саша отправляется на Остров Любви, а Ивана остается на Поляне.

Девушке долго не пришлось скучать в гордом одиночестве и ей уже оказывают знаки внимания сразу два парня. Первый, Кирилл Воробьев, как только стал участником, так сразу выразил свою симпатию Иване.

Но ей молодой человек не подошел, поскольку она уверена, что сможет сразу его сломать, а ей нужен мужчина с сильным характером. Второй парень Антон Шоки даже сходил с ней на свидание и успел признаться болгарке в своих чувствах. Но девушка сообщила, что он не в ее вкусе, имеет психические расстройства и не надежный.

В настоящее время красотка просто купается в мужском внимании, но продолжает ждать и надеяться, что в ближайшем будущем встретит того единственного представителя сильной половины, с кем готова будет строить серьезные отношения. Возвращаться к Саше Гобозову она не собирается.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:44
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