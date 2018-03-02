В сети появился концепт «раскладушки» Gionee W919

Специалисты TENAA считают, что девайс будет оснащен двумя дисплеями, при этом диагональ и разрешение каждого окажется на уровне 4,2 дюйма и 1280 × 720 точек соответственно. В аппаратную платформу должен быть заложен процессор с восемью ядрами и частотой 2,5 ГГц. Эксперты предполагают, что это будет Helio P25. Помимо этого Gionee W919 должен получить 6 Гб оперативной памяти.Отмечается встроенный накопитель с объемом памяти 128 Гб, но вероятно, что данный показатель можно будет увеличить. За автономность устройства станет отвечать аккумулятор на 3 тысяч мАч. Что касается камер, то предполагается наличие 16-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камеры. Датчик сканирования подушечки пальца окажется на задней панели.