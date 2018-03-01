АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

NASA отказалось от разработки космических технологий из-за сокращений бюджета Трампом

В прошлом году президент США Дональд Трамп представил пересмотренный бюджет NASA, согласно которому есть несколько ключевых изменений относительно того, в каком направлении будет дальше двигаться космическое агентство.

NASA отказалось от разработки космических технологий из-за сокращений бюджета Трампом


Финансирование NASA будет сокращено, и его текущее Управление Миссии по космическим технологиям (STMD) вместо этого будет свернуто к простым разведывательным проектам, многие работы агентства по разработке передовых технологий будут утилизированы в пользу менее дорогостоящих проектов.

Хотя эти новые сокращения бюджета еще не были утверждены Конгрессом США, похоже, что NASA уже начинает выполнять свои обязательства: продолжает сокращать расходы на разработку космического спутника W-FIRST.

Излишне говорить, что многие эксперты более, чем взволнованы, так как многие исследования NASA канут «в Лету» и мир не увидит новых запланированных интересных наработок от специалистов агентства. STMD уже представляет собой значительную инвестицию, и потерять так много проектов значит сделать шаг назад на несколько десятилетий.

«Программы раннего развития STMD не исчезнет. Есть некоторые усилия в области космической техники, которые были прекращены в результате перехода в разведывательную политику, включая демонстрационную миссию технологии WFIRST Coronagraph. Это фокусирует и переориентирует инвестиции, в результате чего были исключены некоторые проекты регионального экономического развития, системы космической обсерватории и робототехники». – сообщил Стив Юрчик, помощник администратора STMD.

Похоже, НАСА ожидает, что эта инициатива по сокращению расходов станет временной неудачей. Однако проблема в том, что это действительно не лучшее время для агентства, чтобы отступить от широкомасштабных исследований и разработок, так как многие коммерческие компании, такие как SpaceX, теперь претендуют на долю в космическом пространстве. Ограниченное технологическое развитие NASA, скорее всего, привлечет многих его ученых к корпоративным предприятиям, которые будут фактически финансировать свои исследования.

Это позволит многим из крупных инноваций в области космических технологий попасть в руки коммерческих компаний, что делает пространство еще более корпоративной средой. Возможно, NASA не сможет идти в ногу с открытиями, которые происходят в этот период, поскольку способность запуска ракет становится единственной областью крупных магнатов.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:08
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ОБСЕ заявляют о продвижении бойцов ВСУ к линии
Алексей Купин заявил, что рождение ребенка в его
Ивана Дилова назвала Александра Гобозова
Элла Суханова рассказала, что причиной развода с
Российский «Лед» побьет рекорды кинопроката в
Россияне все чаще страдают от осложнений после
Хакеры разработали новый способ похищения данных
Россия передаст Казахстану две стартовые площадки
Новая представительница моды из Италии затмит
Ученые поведали об опасности пробежек у городских
Илья Яббаров признался в связи с беременной
Назван ТОП-5 самых известных косметических
Обнародован трейлер игры «Гарри Поттер: Тайна
Xiaomi предлагает мышку со сканером отпечатков
Анна Седокова поделилась видео с участием сына
LG Electronics зарегистрировала новый девайс К30
NASA отказалось от разработки космических
На MWC представлен флагманский смартфон Doogee V
Главные особенности Samsung Galaxy S9 удивят всех
Фанаты Кристины Орбакайте обсудили ее внешний вид
Замена мусорников зелеными насаждениями снижает
Ученые создали сложные трансмембранные белки с
В Instagram появился новый аккаунт патриарха
Цымбалюк-Романовская поделилась интимным фото
Участница группы "Фабрика" Александра Савельева
AliExpress запускает в России два новых ресурса
Анджели Джоли проходит лечение от нервного срыва
Владимир Путин призвал обеспечить регулярную
Лариса Гузеева трогательно поздравила свою
На других планетах люди проживут дольше, чем на
Просмотреть все новости