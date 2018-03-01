NASA отказалось от разработки космических технологий из-за сокращений бюджета Трампом

Финансирование NASA будет сокращено, и его текущее Управление Миссии по космическим технологиям (STMD) вместо этого будет свернуто к простым разведывательным проектам, многие работы агентства по разработке передовых технологий будут утилизированы в пользу менее дорогостоящих проектов.Хотя эти новые сокращения бюджета еще не были утверждены Конгрессом США, похоже, что NASA уже начинает выполнять свои обязательства: продолжает сокращать расходы на разработку космического спутника W-FIRST.Излишне говорить, что многие эксперты более, чем взволнованы, так как многие исследования NASA канут «в Лету» и мир не увидит новых запланированных интересных наработок от специалистов агентства. STMD уже представляет собой значительную инвестицию, и потерять так много проектов значит сделать шаг назад на несколько десятилетий.«Программы раннего развития STMD не исчезнет. Есть некоторые усилия в области космической техники, которые были прекращены в результате перехода в разведывательную политику, включая демонстрационную миссию технологии WFIRST Coronagraph. Это фокусирует и переориентирует инвестиции, в результате чего были исключены некоторые проекты регионального экономического развития, системы космической обсерватории и робототехники». – сообщил Стив Юрчик, помощник администратора STMD.Похоже, НАСА ожидает, что эта инициатива по сокращению расходов станет временной неудачей. Однако проблема в том, что это действительно не лучшее время для агентства, чтобы отступить от широкомасштабных исследований и разработок, так как многие коммерческие компании, такие как SpaceX, теперь претендуют на долю в космическом пространстве. Ограниченное технологическое развитие NASA, скорее всего, привлечет многих его ученых к корпоративным предприятиям, которые будут фактически финансировать свои исследования.Это позволит многим из крупных инноваций в области космических технологий попасть в руки коммерческих компаний, что делает пространство еще более корпоративной средой. Возможно, NASA не сможет идти в ногу с открытиями, которые происходят в этот период, поскольку способность запуска ракет становится единственной областью крупных магнатов.