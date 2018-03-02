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Ученые поведали об опасности пробежек у городских дорог

Лондонская исследовательская группа определила, что физическая активность человека на низком уровне поблизости оживленных дорог уменьшает положительные эффекты от осуществляемых занятий. Это также касается и пробежек.

Ученые поведали об опасности пробежек у городских дорог

Пробежки у оживленных городских дорог опасны для работы дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. В ходе исследования 120 женщин и мужчин проводили 2 двухчасовые прогулки от 3 до 8 недель. Одна группа занималась в парковой зоне, пока вторая предпочитала физические нагрузки у оживленной трассы.

Исследование включало пациентов с хроническими заболеваниями легких и сердца, а также здоровых добровольцев. До прогулок и после авторы работы изучили легкие и сердце испытуемых. У всех участников, которые бегали в парке, отмечалась улучшенная функция легких. У больных пациентов, которые прогуливались возле дорог, увеличивались такие симптомы, такие как мокрота, одышка и кашель.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 02:30
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