Ученые поведали об опасности пробежек у городских дорог

Пробежки у оживленных городских дорог опасны для работы дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. В ходе исследования 120 женщин и мужчин проводили 2 двухчасовые прогулки от 3 до 8 недель. Одна группа занималась в парковой зоне, пока вторая предпочитала физические нагрузки у оживленной трассы.Исследование включало пациентов с хроническими заболеваниями легких и сердца, а также здоровых добровольцев. До прогулок и после авторы работы изучили легкие и сердце испытуемых. У всех участников, которые бегали в парке, отмечалась улучшенная функция легких. У больных пациентов, которые прогуливались возле дорог, увеличивались такие симптомы, такие как мокрота, одышка и кашель.