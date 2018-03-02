Назван ТОП-5 самых известных косметических процедур

Медиками из США были подведены итоги касательно косметических операций за 2017 год. Согласно данному отчету, в прошедшем году в стране было проведено свыше 17 миллионов процедур. Операции потребовались в 2 миллионах случаев.В прошлом году среди населения Штатов самыми популярными стали хирургические вмешательства по увеличению груди. Их провели свыше 300 тысяч. Это практически на 3 процента больше, чем 2016 году. Второе место занимает липосакция. На изменение формы носа решились около 218 тысяч человек. Столько же сделали восстановление пропорций живота и преобразование век. Между минимально-инвазивных процедур выделяются мягкие наполнители тканей и ботунический токсин типа А.