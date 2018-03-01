На MWC представлен флагманский смартфон Doogee V

Смартфон практически безрамочный, поскольку большая часть передней панели занята 6,21-дюймовым дисплеем. Разрешение матрицы составляет 2248 на 1080 пикселей. Также стоит отметить, что в самом экране встроен сканер отпечатков пальцев как в устройствах компании Vivo.В аппаратной структуре имеется сплошной модуль оперативной памяти с объемом 8 гигабайт. На встроенном накопителе данных будет доступно 128 Гб свободного пространства. Также в Doogee V установлена двойная основная камера с разрешением в 16 и 18 Мп. Модуль был разработан производителем Sony. Фронтальная камера предлагает разрешение на 16 Мп. Помимо этого в девайсе работают стереодинамики, модуль NFC и аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.