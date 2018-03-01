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Рита Дакота поделилась трогательным снимком своего свекра, который держит на руках Мию

Певица Рита Дакота выложила совместный фотоснимок дедушки и Мии.

Рита Дакота поделилась трогательным снимком своего свекра, который держит на руках Мию


Исполнительница Рита Дакота опубликовала в Интернете новый фотоснимок свекра, который с огромнейшим удовольствие носил на руках свою внучку на одном из пляжей Бали. Как видим, знаменитости это понравилось настолько сильно, что она захотела этим поделиться со своими поклонниками.

А снимок она подписала так: «В этом фото прекрасно все: дочь, дед, океан, закат, счастье...». Пользователи Сети уже в который раз начали восхищаться внешностью дедушки малышки Мии – папы Влада Соколовского.

Стоит напомнить, что Андрей Александрович Соколовский не менее знаменит, чем его невестка и сын. Он является хореографом, основателем и солистом знаменитой в 90-е годы группы «ИКС-Миссия». Пользователи Сети осыпали комплиментами деда и отметили, что снимок получился очень теплым и трогательным.

Немного раньше Влад также делился совместным фото дедушки и Мии. Фанаты так же не оставили без внимания снимок и написали множество восторженных комментариев.

Напомним, что Влад Соколовский и Рита Дакота связали себя узами брака в 2015 года, до этого пара была знакома восемь лет. А осенью 2017 родилась их дочка Мия.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:05
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