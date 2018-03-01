Рита Дакота поделилась трогательным снимком своего свекра, который держит на руках Мию

Исполнительница Рита Дакота опубликовала в Интернете новый фотоснимок свекра, который с огромнейшим удовольствие носил на руках свою внучку на одном из пляжей Бали. Как видим, знаменитости это понравилось настолько сильно, что она захотела этим поделиться со своими поклонниками.А снимок она подписала так: «В этом фото прекрасно все: дочь, дед, океан, закат, счастье...». Пользователи Сети уже в который раз начали восхищаться внешностью дедушки малышки Мии – папы Влада Соколовского.Стоит напомнить, что Андрей Александрович Соколовский не менее знаменит, чем его невестка и сын. Он является хореографом, основателем и солистом знаменитой в 90-е годы группы «ИКС-Миссия». Пользователи Сети осыпали комплиментами деда и отметили, что снимок получился очень теплым и трогательным.Немного раньше Влад также делился совместным фото дедушки и Мии. Фанаты так же не оставили без внимания снимок и написали множество восторженных комментариев.Напомним, что Влад Соколовский и Рита Дакота связали себя узами брака в 2015 года, до этого пара была знакома восемь лет. А осенью 2017 родилась их дочка Мия.