Участница группы "Фабрика" Александра Савельева сменила свой стиль

Недавно в социальной сети Instagram появились снимки Александры Савельевой в новом образе. Фанаты знаменитости с трудом узнали звезду. Александра Савельева поделилась историями из семейной жизни, и добавила, что около восьми лет она живет вместе с актером Кириллом Сафоновым. За то время ей ни разу не удалось поменять внешность. Но в этом году девушка решилась, сменив стрижку и цвет волос.Фанаты звезды оставляли комментарии в восторженных тонах, большинство из них заявили, что давно этого ждали. Сейчас певица работает над сольной карьерой, в ее планах выпустить проект в скором времени.