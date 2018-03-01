АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

Участница группы "Фабрика" Александра Савельева сменила свой стиль

Бывшая солистка группы «Фабрика» Александра Савельева сменила свой стиль.

Участница группы "Фабрика" Александра Савельева сменила свой стиль


Недавно в социальной сети Instagram появились снимки Александры Савельевой в новом образе. Фанаты знаменитости с трудом узнали звезду. Александра Савельева поделилась историями из семейной жизни, и добавила, что около восьми лет она живет вместе с актером Кириллом Сафоновым. За то время ей ни разу не удалось поменять внешность. Но в этом году девушка решилась, сменив стрижку и цвет волос.

Фанаты звезды оставляли комментарии в восторженных тонах, большинство из них заявили, что давно этого ждали. Сейчас певица работает над сольной карьерой, в ее планах выпустить проект в скором времени.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 21:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ОБСЕ заявляют о продвижении бойцов ВСУ к линии
Алексей Купин заявил, что рождение ребенка в его
Ивана Дилова назвала Александра Гобозова
Элла Суханова рассказала, что причиной развода с
Российский «Лед» побьет рекорды кинопроката в
Россияне все чаще страдают от осложнений после
Хакеры разработали новый способ похищения данных
Россия передаст Казахстану две стартовые площадки
Новая представительница моды из Италии затмит
Ученые поведали об опасности пробежек у городских
Илья Яббаров признался в связи с беременной
Назван ТОП-5 самых известных косметических
Обнародован трейлер игры «Гарри Поттер: Тайна
Xiaomi предлагает мышку со сканером отпечатков
Анна Седокова поделилась видео с участием сына
LG Electronics зарегистрировала новый девайс К30
NASA отказалось от разработки космических
На MWC представлен флагманский смартфон Doogee V
Главные особенности Samsung Galaxy S9 удивят всех
Фанаты Кристины Орбакайте обсудили ее внешний вид
Замена мусорников зелеными насаждениями снижает
Ученые создали сложные трансмембранные белки с
В Instagram появился новый аккаунт патриарха
Цымбалюк-Романовская поделилась интимным фото
Участница группы "Фабрика" Александра Савельева
AliExpress запускает в России два новых ресурса
Анджели Джоли проходит лечение от нервного срыва
Владимир Путин призвал обеспечить регулярную
Лариса Гузеева трогательно поздравила свою
На других планетах люди проживут дольше, чем на
Просмотреть все новости