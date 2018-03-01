На других планетах люди проживут дольше, чем на Земле

По словам эксперта, жилые модули на других планетах можно наполнить воздухом, а также предоставить колонизаторам возможность жить при нормальных температурах и питаться. Тем не менее, самой главной проблемой является гравитация. Четких предложений по этому поводу от ученых еще нет. Отсутствие гравитации очень пагубно сказывается на опорно-двигательном аппарате человека.Как только этот вопрос будет решен, тогда люди смогут спокойно колонизировать другие планеты, хотя останется еще тема космической радиации. Эксперт считает, что в городах на других планетах человеку будет сложно жить, но медицина и экология окажутся на высоком уровне, и это приведет к увеличению продолжительности жизни колонизаторов.