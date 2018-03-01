В России дешевеет MacBook

Таким образом, стоимость устройства с диагональю дисплея в 12 дюймов снизилась и уже не составляет 77 тысяч рублей. Стоит отметить, что эта модификация также предусматривает наличие накопителя на 512 гигабайт. Версия MacBook Pro с диагональю дисплея в 15 дюймов тоже заметно подешевела. Здесь речь идет о модели с опцией Touch Bar.Цена MacBook Pro с объемом оперативной памяти в 16 Гб и встроенным накопителем в 256 Гб составляет 118 тысяч рублей. Комплектация с накопителем на 512 гигабайт можно купить за 33 тысячи рублей.