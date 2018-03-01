АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

В России дешевеет MacBook

В связи с приближением официальной презентации компании Apple в России, на отечественном рынке потребительской электроники наблюдается спад цен на MacBook. Как отмечают специалисты, данный феномен можно связать с тем, что в рамках будущего мероприятия публике будет представлена новая модификация ноутбука.

В России дешевеет MacBook


Таким образом, стоимость устройства с диагональю дисплея в 12 дюймов снизилась и уже не составляет 77 тысяч рублей. Стоит отметить, что эта модификация также предусматривает наличие накопителя на 512 гигабайт. Версия MacBook Pro с диагональю дисплея в 15 дюймов тоже заметно подешевела. Здесь речь идет о модели с опцией Touch Bar.

Цена MacBook Pro с объемом оперативной памяти в 16 Гб и встроенным накопителем в 256 Гб составляет 118 тысяч рублей. Комплектация с накопителем на 512 гигабайт можно купить за 33 тысячи рублей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ОБСЕ заявляют о продвижении бойцов ВСУ к линии
Алексей Купин заявил, что рождение ребенка в его
Ивана Дилова назвала Александра Гобозова
Элла Суханова рассказала, что причиной развода с
Российский «Лед» побьет рекорды кинопроката в
Россияне все чаще страдают от осложнений после
Хакеры разработали новый способ похищения данных
Россия передаст Казахстану две стартовые площадки
Новая представительница моды из Италии затмит
Ученые поведали об опасности пробежек у городских
Илья Яббаров признался в связи с беременной
Назван ТОП-5 самых известных косметических
Обнародован трейлер игры «Гарри Поттер: Тайна
Xiaomi предлагает мышку со сканером отпечатков
Анна Седокова поделилась видео с участием сына
LG Electronics зарегистрировала новый девайс К30
NASA отказалось от разработки космических
На MWC представлен флагманский смартфон Doogee V
Главные особенности Samsung Galaxy S9 удивят всех
Фанаты Кристины Орбакайте обсудили ее внешний вид
Замена мусорников зелеными насаждениями снижает
Ученые создали сложные трансмембранные белки с
В Instagram появился новый аккаунт патриарха
Цымбалюк-Романовская поделилась интимным фото
Участница группы "Фабрика" Александра Савельева
AliExpress запускает в России два новых ресурса
Анджели Джоли проходит лечение от нервного срыва
Владимир Путин призвал обеспечить регулярную
Лариса Гузеева трогательно поздравила свою
На других планетах люди проживут дольше, чем на
Просмотреть все новости