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Ученые создали устройство хранения энергии, для подзарядки которого необходимо полминуты

Исследовательская группа KAIST разработала гибридное устройство хранения энергии, которое заряжается менее чем за полминуты. Девайс экологически безопасен, ведь использует водные электролиты вместо легковоспламеняющихся органических растворителей.
Ученые создали устройство хранения энергии, для подзарядки которого необходимо полминуты


Команда профессора Джен Ку Кана из Высшей школы энергетики, окружающей среды, водных ресурсов разработали гибридное хранилище энергии, способное сохранять высокую энергетическую плотность в течение длительного времени.

Обычные накопительные устройства, созданные на основе электролита, имеют ограничение в плане повышения заряда и высокой плотности энергии из-за низкого напряжения и нехватки анодных материалов. Емкость энергетического накопителя определяется двумя электродами, а баланс между катодом и анодом приводит к высокой стабильности.

Исследовательская группа разработала новые структуры и материалы для ускорения обмена энергией на поверхностях электродов и минимизации потерь между ними.

Команда изготовила аноды из полимерного материала на основе графена. Паутинообразная структура графена обеспечивает большую емкость.

Разработанное устройство заряжается в течение 20-30 секунд при помощи системы с низким энергопотреблением.

Профессор Кан прокомментировал: «Данное экологически чистое устройство легко изготавливать и можно применять во многих сферах. В частности, высокая по сравнению с уже существующими технологиями емкость и стабильность могут способствовать коммерциализации водных конденсаторов».
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 15:39
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