Ученые определили принципы действия галлюциногенных грибов

Про псилоцибин известно, что он образуется более чем 200 видами грибов, которые относятся к семейству пластинчатых. Свойства данного вещества способны вызывать у людей галлюциногенные эффекты, по информации от Evolution Letters.Как считают специалисты Университета штата Огайо, представителями разных семейств грибов, которые соседствуют рядом друг с другом, передаются между собой кластеры генов с использованием природного горизонтального переноса. При этом проходит кодировка синтезирующих псилоцибин ферментов. Данный способ переноса ДНК известен среди организмов, не являющихся родственниками.В ходе исследований биологами секвенированы геномы среди галлюциногенных и не способных вырабатывать псилоцибин грибов. Как показали результаты, искомый генный кластер присутствовал у галлюциногенных видов.По предположениям исследователей, выработка псилоцибина у грибов необходима для вырабатывания защиты от насекомых. Данное вещество меняет поведение насекомых, не исключая и представителей термитов, иногда конкурирующих с грибами за доступную пищу.