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Ученые определили принципы действия галлюциногенных грибов

Биологами США проведены исследования, на основании которых, у галлюциногенных грибов обнаружены гены, необходимые им для вырабатывания псилоцибина, образование которого проходит в результате горизонтальных переносов.

Про псилоцибин известно, что он образуется более чем 200 видами грибов, которые относятся к семейству пластинчатых. Свойства данного вещества способны вызывать у людей галлюциногенные эффекты, по информации от Evolution Letters.
Ученые определили принципы действия галлюциногенных грибов


Как считают специалисты Университета штата Огайо, представителями разных семейств грибов, которые соседствуют рядом друг с другом, передаются между собой кластеры генов с использованием природного горизонтального переноса. При этом проходит кодировка синтезирующих псилоцибин ферментов. Данный способ переноса ДНК известен среди организмов, не являющихся родственниками.

В ходе исследований биологами секвенированы геномы среди галлюциногенных и не способных вырабатывать псилоцибин грибов. Как показали результаты, искомый генный кластер присутствовал у галлюциногенных видов.

По предположениям исследователей, выработка псилоцибина у грибов необходима для вырабатывания защиты от насекомых. Данное вещество меняет поведение насекомых, не исключая и представителей термитов, иногда конкурирующих с грибами за доступную пищу.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:30
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