Внедорожник Volkswagen Teramont станет доступен для предзаказа в России 12 марта
В России 12 марта начнут принимать заказы на новый 7-местный внедорожник Volkswagen Teramont. Официальные представители компании Volkswagen назвали дату старта продаж новинки, однако о стоимости и комплектациях станет известно позднее.
На российском рынке будут доступны 4 модификации внедорожника Volkswagen Teramont, все они будут оснащены системой полного привода 4Motion и системой 4Motion Active Control, которая позволит выбрать удобный вариант вождения. Базовая модификация автомобиля получит три ряда кресел, светодиодные ходовые огни, App-Connect, 3-зонный кондиционер и мультимедийный комплекс Composition Media с экраном диагональю 8 дюймов.
Внедорожник Volkswagen Teramont разработан на платформе MQB. Габариты автомобиля составляют 5 036/1 989/1 769 мм, поэтому салон достаточно просторный. Специалисты компании Volkswagen разработали новую систему складывания кресел во втором ряду, чтобы пассажирам было удобно садиться на задние сиденья.
На российском рынке будут доступны 4 модификации внедорожника Volkswagen Teramont, все они будут оснащены системой полного привода 4Motion и системой 4Motion Active Control, которая позволит выбрать удобный вариант вождения. Базовая модификация автомобиля получит три ряда кресел, светодиодные ходовые огни, App-Connect, 3-зонный кондиционер и мультимедийный комплекс Composition Media с экраном диагональю 8 дюймов.
Внедорожник Volkswagen Teramont разработан на платформе MQB. Габариты автомобиля составляют 5 036/1 989/1 769 мм, поэтому салон достаточно просторный. Специалисты компании Volkswagen разработали новую систему складывания кресел во втором ряду, чтобы пассажирам было удобно садиться на задние сиденья.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:00