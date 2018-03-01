Внедорожник Volkswagen Teramont станет доступен для предзаказа в России 12 марта

На российском рынке будут доступны 4 модификации внедорожника Volkswagen Teramont, все они будут оснащены системой полного привода 4Motion и системой 4Motion Active Control, которая позволит выбрать удобный вариант вождения. Базовая модификация автомобиля получит три ряда кресел, светодиодные ходовые огни, App-Connect, 3-зонный кондиционер и мультимедийный комплекс Composition Media с экраном диагональю 8 дюймов.Внедорожник Volkswagen Teramont разработан на платформе MQB. Габариты автомобиля составляют 5 036/1 989/1 769 мм, поэтому салон достаточно просторный. Специалисты компании Volkswagen разработали новую систему складывания кресел во втором ряду, чтобы пассажирам было удобно садиться на задние сиденья.